ابتكار مسحات خاصة بكوفيد-19 تتنتج عبر طابعات ثلاثية الأبعاد
ابتكار مسحات خاصة بكوفيد-19 تتنتج عبر طابعات ثلاثية الأبعاد
يزداد الطلب على مسحات الاختبار التقليدية زيادة هائلة منذ اندلاع أزمة كورونا.
ولكن التقنية الحديثة المستخدمة في إنتاج مسحات ثلاثية الأبعاد أكثر أماناً و ليناً أي أنها لن تنكسر داخل الأنف.
ما يميز هذه المسحات هو أنها تحتاج الدخول إلى نصف المسافة التي تحتاجها المسحات التقليدية.
يعرفنا نسيم رمضان أكثر على هذه التقنية وإيجابياتها.
عرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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