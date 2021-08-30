ابتكار مسحات خاصة بكوفيد-19 تتنتج عبر طابعات ثلاثية الأبعاد

قبل ساعة واحدة

ولكن التقنية الحديثة المستخدمة في إنتاج مسحات ثلاثية الأبعاد أكثر أماناً و ليناً أي أنها لن تنكسر داخل الأنف.