تكنولوجيا حديثة لتنظيف الفضاء من نفايات الأقمار الاصطناعية والصواريخ الفضائية
تكنولوجيا حديثة لتنظيف الفضاء من نفايات الأقمار الاصطناعية والصواريخ الفضائية
تراكم النفايات لم يعد مشكلة يعاني منها كوكب الأرض فقط، بل إن الإنسان تمكن من نشر مخلفاته أيضا عبر الفضاء الخارجي.
هذه النفايات تشمل الحطام الناتج عن الأقمار الاصطناعية والصواريخ التي أصبح الفضاء يعج بها.
يطلعنا علي أوجانة على شركة أستروسكيل اليابانية المتخصصة بتنظيف الفضاء من نفايات الحطام المداري.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
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