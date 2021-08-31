بي بي سي إكسترا: ما هو التعريف الطبي للآلام المزمنة

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بي بي سي إكسترا: ما هو التعريف الطبي للآلام المزمنة

قبل 7 دقيقة

عانت شابة أمريكية تبلغ من العمر تسعة عشر عاما من آلام مزمنة شديدة دون أن تعرف سببها الطبي، لكنها تعرفت على السبب أخيرا، في لحظة مؤثرة وثقتها بالفيديو على منصة تيك توك.

كانت الفتاة التي تدعى جونيل مستلقية على السرير بينما جاءت عاملة الرعاية الصحية وأخبرتها أن الأطباء اكتشفوا سبب ألمها المزمن.

انهارت الفتاة باكية وهي لا تصدق أن الأطباء اكتشفوا أخيرا السبب وراء معاناتها مع آلام مزمنة مجهولة المصدر وأن معانتها ستنتهى أخيرا، واستطاع الأطباء اكتشاف إصابتها بمتلازمة احتقان الحوض.

انهالت التعلقيات على مقطع الفيديو وعلق الكثيرون على ضرورة أخد الآلام المزمنة مأخذ الجد خاصة لدى النساء، والبحث عن أسبابها الطبية. كما علق أحد المتابعين أنه يعاني من ألم مزمن شديد ويحلم بأن يكتشف الأطباء سبب ألمه.