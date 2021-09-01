محمد نعيم في بلا قيود: متفائلون بإنهاء مشكلة بانشير بالحوار

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

محمد نعيم في بلا قيود: متفائلون بإنهاء مشكلة بانشير بالحوار

قبل 10 دقيقة

شدّد الدكتور محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحركة طالبان والمتحدث باسم المكتب على أنّهم لن يسمحوا بتواجد قوات أجنبية في بلادهم وعدم حاجتهم لها، موكدا في ذات الوقت على رغبتهم في إقامة روابط مع جميع دول العالم على أسس المجتمع الدولي. وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة طالبان عن رغبتهم في حل المشاكل مع منطقة بانشير بالحوار ودون اللجوء للقوة .

يؤكد الدكتور نعيم رغبة طالبان في حل صراعاتها الداخلية بالطرق السلمية، فماذا كانت نتيجة ذلك؟ وكيف ينظر لتعامل حركته في الماضي مع الولايات المتحدة وقضية أسامة بن لادن الذي تواجد على أراضي بلاده؟ وكيف يفسر المتحدث باسم المكتب السياسي انفتاح طالبان على الإعلام ؟ وكيف ينظر إلى ما يتردد في أجهزة الإعلام المختلفة وما ينقله المراسلون عنهم؟ يقول الدكتور نعيم إن بلاده شأنها شأن الدول الإسلامية الاخرى تعتمد على علمائها ومفسريها وشرّاح الأحاديث لديها، فما رده لمن يقول إن طالبان تحتكر تفسير الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة؟