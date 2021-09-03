جدل في العراق حول منح قتلى إيران امتيازات "مؤسسة الشهداء"
جدل في العراق حول منح قتلى إيران امتيازات "مؤسسة الشهداء"
سجال على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريح السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، حول منح العراق القتلى الإيرانيين ممن سقطوا خلال محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" حقوقاً وامتيازات تعادل ما يحصل عليه ضحايا الحرب العراقيين.
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