جدل في العراق حول منح قتلى إيران امتيازات "مؤسسة الشهداء"

قبل 17 دقيقة

سجال على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريح السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، حول منح العراق القتلى الإيرانيين ممن سقطوا خلال محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" حقوقاً وامتيازات تعادل ما يحصل عليه ضحايا الحرب العراقيين.