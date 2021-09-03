عبد الحميد القائد: مع الأسف قَلَّ الإقبال على الشعر

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عبد الحميد القائد: مع الأسف قَلَّ الإقبال على الشعر

قبل 31 دقيقة

يرى الشاعر والروائي البحريني عبد الحميد القائد أنّ الرواية بدأت تشهد ازدهاراً في السنوات الأخيرة بينما تراجع إقبال الجمهور على الشعر مما دفع كثيراً من الشعراء إلى التحول إلى الكتابة الروائية. وأعرب القائد أيضاً عن أسفه لعدم مواكبة الحركة النقدية في العالم العربي للتطور الذي تشهده الرواية والشعر.

فكيف ينظر الشاعر القائد للكتابة السردية للرواية؟ وكيف يرى فنون الكتابة الأخرى كالقصة القصيرة أو القصيدة الحديثة؟ ولماذا تخلّفت الحركة النقدية عن مواكبة التطور في مجالات أخرى؟ تطرق الكاتب لبعض القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة كالثورة الإيرانية، فكيف تعامل معها في حينها وماذا عن رؤيته لها الآن؟