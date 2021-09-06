بي بي سي إكسترا: لماذا لم يتوقف الضرب في المدارس السودانية رغم تجريمه قانوناً؟

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بي بي سي إكسترا: لماذا لم يتوقف الضرب في المدارس السودانية رغم تجريمه قانوناً؟

قبل 16 دقيقة

يتعرض التلاميذ في المراحل الدراسية المختلفة في السودان للضرب رغم وجود مادة في قانون الطفل تجرم العقوبات البدنية، وقلما يشكو أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للعقوبات الجسدية.

ولمعالجة هذه الظاهرة خصصت الحكومة السودانية رقماً هاتفياً للتبليغ عن العقوبات البدنية والإساءات اللفظية التي قد يتعرض لها الأطفال في المدارس، وذلك بعد إجازة لائحة تمنع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية.