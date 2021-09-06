الشرطة البرازيلية توقف "كلاسيكو الأرض" وتطلب مغادرة أربعة لاعبين أرجنتينيين

السلطات البرازيلية توقف مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم بعد اكتشاف مشاركة 4 لاعبين ارجنتينيين في المباراة على الرغم من خرقهم قوانين الحجر الصحي المفروضة جراء تفشي وباء كورونا.

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