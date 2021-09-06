الشرطة البرازيلية توقف "كلاسيكو الأرض" وتطلب مغادرة أربعة لاعبين أرجنتينيين

قبل 5 دقيقة

السلطات البرازيلية توقف مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم بعد اكتشاف مشاركة 4 لاعبين ارجنتينيين في المباراة على الرغم من خرقهم قوانين الحجر الصحي المفروضة جراء تفشي وباء كورونا.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.