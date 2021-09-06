الروبوت النادل ينوب عن الإنسان في خدمة الزبائن ويتحكم به المشغلون عن بعد في طوكيو

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الروبوت النادل ينوب عن الإنسان في خدمة الزبائن ويتحكم به المشغلون عن بعد في طوكيو

قبل 10 دقيقة

يعطي العملاء في مقهى جديد في طوكيو طلباتهم إلى إنسان آلي.

الروبوت النادل يقدم المشروبات للعملاء الجالسين على الطاولات، بينما مشغله البشري قد يكون في المنزل ويبعد مئات الكيلومترات عن المقهى.

الغرض من هذه الروبوتات هو توفير العمل لفئة ذوي الإعاقة التي يصعب عليها أن تجده في مكان آخر.

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عرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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