مادة قد تستبدل الزجاج في الكثير من الاستخدامات مثل شاشات الهواتف الذكية
مادة قد تستبدل الزجاج في الكثير من الاستخدامات مثل شاشات الهواتف الذكية
تتبع الصناعات المختلفة طرقاً عدة لرفع مقاومة الزجاج للكسر.
ولكن حتى بعد تقويته، يظل الزجاج مادة قابلة للكسر.
يعرفنا أنيس القديحي على مشروع من سويسرا لإنتاج مادة شفافة مقاومة للكسر تستوحي إلهامها من الطبيعة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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