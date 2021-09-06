شركة طبية تطور تقنية للكشف المبكرعن سرطان الثدي
شركة طبية تطور تقنية للكشف المبكرعن سرطان الثدي
في عام 2020 تم تشخيص أكثر من 2.2 مليون حالة سرطان ثدي.
شركة خيرون الطبية تطور منصة لفحص السرطان المبكر.
تعمل منصة ”ميا“ كقارئ رديف لأطباء الأشعة لتشخيص الصور واتخاذ قرار حول الحاجة لإجراء المزيد من الفحوصات.
داليا حيدر تلتقي نائب رئيس القسم الهندسي في الشركة التي طورت التقنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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