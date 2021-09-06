تعرفوا على لعبة "Death Loop" التي تعطيكم فرصة أن تعيشوا ذات النهار بلا نهاية

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تعرفوا على لعبة "Death Loop" التي تعطيكم فرصة أن تعيشوا ذات النهار بلا نهاية

قبل 9 دقيقة

ماذا كنتم ستفعلون لو عشتم ذات النهار مراراً و تكراراً بدون نهاية؟ هذا ما تحاول تحقيقه لعبة "Death Loop" التي تدور أحداثها حول قاتل محترف يدعى كولت.

عليكم التعلم من فشلكم و جمع المعلومات لحل الألغاز وتخطي عوائق عدة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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