هل تنتهي الحياة في البحر الأبيض المتوسط بسبب تغير المناخ؟

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هل تنتهي الحياة في البحر الأبيض المتوسط بسبب تغير المناخ؟

قبل 9 دقيقة

حسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة فإن سرعة احترار منطقة حوض المتوسط ستكون السبب في ارتفاع مستوى مياهه، والذي قد يتجاوز مترا واحدا بحلول عام 2100. وبسبب التغير المناخي، تواجه دول حوض المتوسط مستقبلا قاتما بسبب احترار البحر بنسبة 20% زيادة على باقي مناطق العالم، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط لموارده وأيضا تلوث مياهه.

الأمم المتحدة وفي أحدث وأضخم تقرير عن تغير المناخ حذرت من أن ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ما يقرب من مترين بحلول نهاية القرن الجاري

سيهدد ملايين الأشخاص في المناطق الساحلية بفيضانات بحلول عام 2100.. ولكن ناقوس الخطر يدق ليس في البحر الأبيض المتوسط فقط ولكن في جميع أنحاء العالم.

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