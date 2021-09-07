هل نظلم الأمهات اللاتي لا يرضعن أطفالهن؟

قبل 41 دقيقة

لم يستثن الأطفال في لبنان من تبعات الانهيارات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فبعد الحديث عن انقطاع الأدوية دخل حليب الأطفال إلى دائرة الشح والفقدان. وللتصدي للأمر دعت رئيسة جمعية طب الأطفال في لبنان الدكتورة ماريان مجدلاني الأمهات إلى الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لتقليل الضغط النفسي الذي يعانينه ولحماية الأطفال. لكن الظروف المعقدة التي يعيشها البلد جعلت من هذا الخيار كثير المشاكل، حسب بعض الأمهات العاملات اللواتي يشتكين من صعوبة في حفظ حليبهن في البراد بسبب انقطاع التيار الكهربائي إليكم تقرير الصحفي صبحي أمهز