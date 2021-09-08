عبد الحميد القائد: من المفروض أن يكون الكاتب رقيب نفسه

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عبد الحميد القائد: من المفروض أن يكون الكاتب رقيب نفسه

قبل 16 دقيقة

أقرّ عبد الحميد القائد الشاعر والروائي البحريني بتأثير الثورة الإيرانية على المنطقة العربية ، وأراد من خلال بعض أعماله الأدبية أن يقول إنّ الشعب البحريني والشعوب الخليجية الأخرى يرفضون الطائفية ويحبذون المدنية . نفى عبد الحميد القائد أيضا وجود رقابة على أعماله الشعرية والروائية من قبل السلطات البحرينية ويرى ضرورة أن يمارس الكاتب رقابة ذاتية

كيف ينظر عبد الحميد القائد للثورة الإيرانية بعد مرور عقود على انطلاقها؟ وماذا عن الأيديولوجيات التي شهدتها المنطقة أو ما تزال تشهدها؟ وهل يؤمن بنظرية المؤامرة التي تربط بين الجوائز التي تمنح لبعض الكتاب وبين مواقفهم السياسية؟ ولأي مدى يمكن للتقدم الرقمي أن يؤثر على الكتابة والكتاب؟