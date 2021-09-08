لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي في الأولمبياد.. الإيقاف 10 سنوات للاعب جودو جزائري ومدربه

قبل 40 دقيقة

الاتحاد الدولي للجودو يفرض عقوبة إيقاف مدتها 10 سنوات على بطل اللعبة الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، بعد الانسحاب من مواجهة اللاعب الاسرائيلي طاهار بوطبول، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو