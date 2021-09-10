سجال بريطاني فرنسي حول إعادة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في البحر

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سجال بريطاني فرنسي حول إعادة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في البحر

قبل 3 دقيقة

وزارة الداخلية البريطانية تسمح لخفر السواحل بإعادة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في القنال الإنجليزي "في حالات محددة"، وفرنسا تقول إنها لن تقبل بانتهاك بريطانيا قانون الملاحة الدولي ولا بأي "ابتزاز مالي"

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