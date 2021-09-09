ما العوامل التي تتحكم في تحديد أولوياتنا؟
ما العوامل التي تتحكم في تحديد أولوياتنا؟
صرحت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة نعومي كامبل مؤخراً بأن النجاح المهني الذي حققته كان ثمنه التضحية بحياتها الشخصية والعثور على شريك حياة الحياة الذي يفهمها ويكون توأماً روحياً لها.
تصريحات كامبل البالغة من العمر 51 عاماً جاءت بعد ثلاثة أشهر من إعلانها أنها أصبحت أماً لطفلة يُعتقد أنها أنجبتها من خلال ما يعرف بالأم البديلة.
كامبل قالت إنها لا تشعر بالمرارة، ولا ترغب في الخوض كثيراً في الماضي بل تفضل الحديث عن المستقبل.
تصريحات كامبل دفعت بسنت أكرم إلى التساؤل: ماذا يجب أن يأتي أولاً، الزواج والأسرة أم المسار المهني؟ وما العوامل التي تتحكم في تحديد أولوياتنا؟