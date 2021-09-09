المغرب: هزيمة "مدوية" لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم
المغرب: هزيمة "مدوية" لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم
ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية، بعدما حصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعدا في آخر انتخابات عام 2016. وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.