لماذا أغضبت كلمات أغنية مايا دياب الجديدة كثيرا من النساء؟
لماذا أغضبت كلمات أغنية مايا دياب الجديدة كثيرا من النساء؟
أثارت المغنية اللبنانية مايا دياب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات أغنيتها الجديدة "حطالى روچ". حصدت الأغنية، التي أطلقتها دياب بالتعاون مع المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، قرابة 4.7 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب حتى الآن
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