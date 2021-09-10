فؤاد سبوتة: التحقيقات أثبتت وجود علاقة بين المغرب ومنظمتين إرهابيتين في الجزائر

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فؤاد سبوتة: التحقيقات أثبتت وجود علاقة بين المغرب ومنظمتين إرهابيتين في الجزائر

قبل 52 دقيقة

عبّر فؤاد سبوتة نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عن اعتقاده بأنّ بلاده لن تقبل وساطة بشأن قرارها المتعلق بقطع علاقاتها مع جارتها المملكة المغربية. وأكد سبوتة أنّ كثيراً من المعطيات التي كانت تحدث سراً وعلناً والتي تهدد أمن واستقرار الجزائر كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إصدار قرار قطع العلاقات بين البلدين

يقول سبوته إنّ التحقيقات أثبتت ضلوع منظمة إرهابية وراء الحرائق التي شهدتها بلاده مؤخراّ، فما علاقة المغرب بها إذن؟ وكيف ينظر إلى موقف المملكة المغربية من طلب بلاده تقديم توضيحات بشأن تصريحات ممثل المغرب في الأمم المتحدة؟ وما هي الشروط التي تطرحها الجزائر لفتح الحدود بينها وبين جارتها المغرب؟ وكيف تنظر الجزائر إلى تطبيع المملكة المغربية مع إسرائيل؟ داخلياّ كيف ينظر سبوته القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني إلى الخلافات التي يشهدها الحزب؟ وهل يسعى إلى قيادة الحزب؟ وماذا عن وضع الحريات في بلاده وكيف يقيّم التقارير الدولية المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر؟