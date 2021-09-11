كيف أثرت أحداث 11 سبتمبر على منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف أثرت أحداث 11 سبتمبر على منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط؟

قبل دقيقة واحدة

عشرون عاما على أحداث 11 أيلول التي هزت العالم، وأثرت في أحداث العقدين المنصرمين في الغرب وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلقة إكسترا التلفزيوني هذا الأسبوع تسلط الضوء على وجهة نظر الشباب العربي وانعكاس هذا الحدث على الهوية لدى الجالية المسلمة في الولايات المتحدة والمنطقة العربية.

قد يتذكر جيل الثمانينات والتسعينات هذا اليوم ولكن الأجيال التي تلت كبرت في عالم مختلف بسبب هذه الحادثة التي سبقت حرب أفغانستان والعراق وتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.