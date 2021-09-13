بي بي سي إكسترا : ما رأي الأمهات و الآباء في الاستغناء عن الحفاضات في سبيل البيئة؟

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بي بي سي إكسترا : ما رأي الأمهات و الآباء في الاستغناء عن الحفاضات في سبيل البيئة؟

قبل 16 دقيقة

قالت مؤسسة wrap الخيرية المهتمة بإعادة التدوير في بريطانيا إن " ثلاثة مليارات حفاضة أطفال غير قابلة للتدوير يتم التخلص منها كل عام في المملكة المتحدة وحدها" ، ما يمثل 2 الى 3 % من النفايات المنزلية.

وتنصح المؤسسة الخيرية أن يتخذ الآباء خطوات للتحول من الحفاضات التجارية التي تحتوي على نسبة من البلاستيك إلى الحفاضات الصديقة للبيئة المصنوعة من نبات البامبو والقابلة للتحلل، أو استخدام حفاضات من مواد تمنع التسرب وبداخلها قطعة قماش يمكن غسلها باستمرار.

وتقول مؤسسة keep Britain tidy إن "هناك جبالا من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها والحل هو بتوعية المستهلك في تغيير خياراته".