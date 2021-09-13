فتاة مراهقة تصبح أصغر امرأة سناً تطير بمفردها حول العالم
فتاة مراهقة تصبح أصغر امرأة سناً تطير بمفردها حول العالم
طيارة مراهقة انطلقت يوم 18 أغسطس في محاولة منها لتصبح أصغر امرأة سنا تطير بمفردها حول العالم.
وتحلق زارا روترفورد على متن طائرة Shark UL - وهي طائرة رياضية خفيفة الوزن حطمت عددًا من الأرقام القياسية في السرعة.
عرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
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