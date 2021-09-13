دراسة: مهرجان أكتوبر الشهير في ألمانيا أحد أسباب زيادة غازات الاحتباس الحراري

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دراسة: مهرجان أكتوبر الشهير في ألمانيا أحد أسباب زيادة غازات الاحتباس الحراري

قبل 7 دقيقة

مشروع جديد في مدينة ميونيخ في ألمانيا لدراسة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و قضايا جودة الهواء في المدن.

وضعت محطة قياس أرضية في وسط المدينة فيما وضعت أربع محطات أخرى في اتجاهات مختلفة من المدينة.

يطلعنا أنيس القديحي على هذا المشروع من جامعة TUM ميونيخ.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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