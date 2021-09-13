تقنيات تزيد قابلية المواد على حفظ المعلومات بنسب قد تصل إلى آلاف الأضعاف

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تقنيات تزيد قابلية المواد على حفظ المعلومات بنسب قد تصل إلى آلاف الأضعاف

قبل 13 دقيقة

حاور محمد طه المخترع الذي يقف وراء هذه التقنية الجديدة التي تسمى بأسلوب حلبة السباقات المغناطيسية.

ستحل هذه التقنية محل اسطوانات التخزين الزجاجية التقليدية شائعة الاستخدام في وسائط تخزين البيانات السحابية حول العالم في الوقت الراهن.

عرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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