مقتل الشاب اليمني عبد الملك السنباني يثير غضبا على مواقع التواصل

قبل 10 دقيقة

أثار حادث مقتل شاب يمني أمريكي بحاجز أمني في محافظة لحج شرق صنعاء ردود غاضبة في اليمن، بعد تعرض الشاب للاحتجاز في نقطة أمنية بمديرية طور الباحة في محافظة لحج أثناء مروره بالحاجز قادما من مطار عدن جنوبي اليمن وهو في طريقه إلى صنعاء.