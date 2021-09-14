فؤاد سبوته: لا أرغب في رئاسة الحزب ولكن لن أتردد أذا طُلب مني ذلك

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فؤاد سبوته: لا أرغب في رئاسة الحزب ولكن لن أتردد أذا طُلب مني ذلك

قبل 24 دقيقة

قال فؤاد سبوتة نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري إنّ اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والتي يصفها بالقيادة الحقيقة للحزب هي التي أنهت "مهام منتحل صفة الأمين العام للحزب" حسب تعبيره. ونفى سبوته تطلعه لتولي مهام قيادة الحزب ولكنه لن يتردد في تولي المهمة إذا طلبت منه اللجنة المركزية ذلك.

كان سبوتة ممن أرادوا تصحيح مسار حزب جبهة التحرير الوطني، فما هي الأسباب؟ وكيف يري القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة؟ وكيف ينظر إلى دعوة البعض من خلال الحراك إلى وقف نشاط الحزب؟ وماذا عن أوضاع حقوق الإنسان في بلاده؟ وما هو رده على تقارير بعض الهيئات والمنظمات الدولية بشأن اوضاع حقوق الإنسان في الجزائر؟ وما تقييمه لحرية الرأي في الجزائر مقارنة بدول المنطقة؟