ما لا يقل عن 20 افغانيا قتلوا على يد طالبان حسب تحقيق لبي بي سي في أفغانستان

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ما لا يقل عن 20 افغانيا قتلوا على يد طالبان حسب تحقيق لبي بي سي في أفغانستان

قبل 10 دقيقة

قالت بي بي سي في تحقيق لها إن عشرين أفغانيا مدنيا على الأقل قتلوا في أفغانستان على يد مقاتلين من طالبان، على الرغم من تعهد الحركة بعدم المساس بالمدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان في البلاد.

الحركة من جهتها قالت إنها لا توتفر على معلومات دقيقة حول ما حدث، وإنها فتحت تحقيقا في تلك الأحداث.

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