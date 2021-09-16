أساطير بائدة ومعالم باقية في مدينة قلهات العمانية

قبل 8 دقيقة

تعتبر مدينة قلهات الساحلية في عمان، حسب تقدير علماء الآثار، أقدم مدينة عمانية على الإطلاق، وهي أول عاصمة للبلاد قبل دخول الإسلام، وبسبب موقعها المطل على البحر كان ميناؤها يستقطب السفن القادمة من مختلف بقاع الأرض، فرست فيه سفن الهند واليمن والأساطيل المارة عبر مضيق هرمز الحيوي.