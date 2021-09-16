السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأمريكي قريبا..كيف علق المصريون؟

قبل ساعة واحدة

ردود فعل كبيرة على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلة مع برنامج تلفزيوني افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد قريبا يوفر "رعاية إنسانية وثقافية عالية جداً" للمسجونين.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.