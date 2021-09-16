صفقة غواصات نووية بريطانية أمريكية لأستراليا تثير غضبا فرنسيا ومخاوف صينية

قبل 13 دقيقة

فرنسا تصف تخلي أستراليا عن صفقة غواصات تقليدية معها بأنه "طعنة في الظهر" بعد الإعلان عن صفقة جديدة تصنع بموجبها بريطانيا والولايات المتحدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح أستراليا .

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