صفقة غواصات نووية بريطانية أمريكية لأستراليا تثير غضبا فرنسيا ومخاوف صينية
صفقة غواصات نووية بريطانية أمريكية لأستراليا تثير غضبا فرنسيا ومخاوف صينية
فرنسا تصف تخلي أستراليا عن صفقة غواصات تقليدية معها بأنه "طعنة في الظهر" بعد الإعلان عن صفقة جديدة تصنع بموجبها بريطانيا والولايات المتحدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح أستراليا .
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