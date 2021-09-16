أطفال يقتحمون عالم الكبار

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أطفال يقتحمون عالم الكبار

قبل 11 دقيقة

حلقة هذا الأسبوع اليوم تقدم أعمالا عربية عن أطفال عاديين يعيشون مواقف استثنائية تعكس تعقيدات المجتمعات التي يعيشون فيها.

فيلم 'أرض الأبطال' للمخرج سهيم عمر خليفة يتتبع الطفل الكردي ديلير الذي لا يوجد من حوله نموذجٌ للبطل أو القدوة سوى شخصية صدام حسين. تدور أحداث الفيلم في إقليم كردستان العراق ‏أثناء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.

فيلم 'مدام إيل' للمخرجة الفلسطينية ليلى عباس يبدأ باكتشاف طفلين لتمثال عتيق لزوجة الإله إيل، وهي 'أسيرة' أم الالهة عشتار حسب الأساطير الكنعانية. يتدخل رجال القربة للتصرف في التمثال ويكتشف الطفلان وجهاً آخراً لعالم الكبار الذي تتقلب فيه القيم الأخلاقية والدينية حسب مصالحهم. فيلم أنثوي بامتياز لا تشترك فيه أية امرأة.

ننتقل إلى اليمن لنتتبع الطفل عبد العزير أو 'عبده' وهو واحدٌ من العديد من الأطفال اليمنيين الذين اضطروا للعمل في سن مبكرة من أجل تحسين مستوى معيشة أسرهم. فيلم 'عبده' من إخراج وسام الكمالي الذي تدرب على الإخراج من خلال مبادرة أسستها المخرجة اليمنية سارة إسحاق التي كانت قد ترشحت للمنافسة في جائزة الأوسكار عام 2014.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).