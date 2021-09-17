"المغرب سينتقل من دولة إسلامية إلى ليبرالية".. سياسي مغربي يثير جدلا حول هوية الدولة
"المغرب سينتقل من دولة إسلامية إلى ليبرالية".. سياسي مغربي يثير جدلا حول هوية الدولة
تصريحات الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي تثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن المغرب سينتقل من "مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة مجتمعية ليبرالية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.