"المغرب سينتقل من دولة إسلامية إلى ليبرالية".. سياسي مغربي يثير جدلا حول هوية الدولة

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"المغرب سينتقل من دولة إسلامية إلى ليبرالية".. سياسي مغربي يثير جدلا حول هوية الدولة

قبل 16 دقيقة

تصريحات الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي تثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن المغرب سينتقل من "مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة مجتمعية ليبرالية.

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