أحمد فؤاد: مصر ترفض رهن جزء من المساعدات الأمريكية بشروط

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أحمد فؤاد: مصر ترفض رهن جزء من المساعدات الأمريكية بشروط

قبل 25 دقيقة

قال الدكتور أحمد فؤاد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن بلاده لن تتنازل عن سيادتها الوطنية مقابل 130 مليون دولار اقتطعتها واشنطن من مساعداتها العسكرية احتجاجاً على أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأضاف الدكتور أحمد فؤاد أنّ مصر لا ترفض المساعدات الأمريكية ولكنها ترفض الشروط التي تصاحبها. وشكك الدكتور فؤاد أيضاً في مصداقية المنظمات الحقوقية الدولية "لسوابقها في التضخيم والمبالغة" حسب تعبيره

فما هي الجهات التي تضغط على الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر؟ ومن المستفيد مما يراه تشويهاً لسمعة بلاده؟ وما هي رؤيته لأداء الإعلام الرسمي في مصر؟ وماذا عن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت مؤخراً إلى بلاده؟ وكيف ينظر إلى اتفاقيات اليمين الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ وما تقييمه لملف العلاقات المصرية التركية؟