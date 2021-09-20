بي بي سي إكسترا: لماذا يصعب على البعض معاونة أبنائهم في حل الواجبات المدرسية؟

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بي بي سي إكسترا: لماذا يصعب على البعض معاونة أبنائهم في حل الواجبات المدرسية؟

قبل 18 دقيقة

أجرت مؤسسة "Perspectus Global"، وهي مؤسسة بحثية مستقلة في لندن، بحثاً استقصائياً في بريطانيا على ألف وخمسمائة من الآباء والأمهات الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما وسألتهم عن المواد التي تعلموها وقد نسوها الآن تماماً، وكانت مادة الجبر وعلم المثلثات وقراءة النوتة الموسيقية من بين الإجابات الأكثر تكراراً.

هذا الأمر جعل المشاركين يبدون قلقهم من عدم القدرة على مساعدة أبنائهم في حل واجباتهم المدرسية في كثير من المواد في المرحلتين الإعدادية والثانوية، خاصة أن المناهج التعليمية مختلفة هذه الأيام.

سوسن صبوح تحدثت إلى فادية وهي أم لفتى في المرحلة الإعدادية وسألتها ما إذا كانت تواجه صعوبات في مساعدته في حل الواجبات المدرسية.