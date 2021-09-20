شركة أيسلندية تطور تقنية لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء واستخدامه في مجالات أخرى بحلول 2030
شركة أيسلندية تطور تقنية لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء واستخدامه في مجالات أخرى بحلول 2030
تقنية آيسلندية مشغلة بالطاقة المتجددة تسحب غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه بطريقة آمنة بغرض بيعه لشركات المشروبات الغازية أو للمشاريع الزراعية التي تعتمد طرق البيوت الزجاجية.
يعرفنا أنيس القديحي على هذه التقنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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