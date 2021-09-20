شركة Arrow تنجح في ثصميم سيارة لشخص لا يستطيع استخدام ذراعيه ولا رجليه

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شركة Arrow تنجح في ثصميم سيارة لشخص لا يستطيع استخدام ذراعيه ولا رجليه

قبل 47 دقيقة

أصيب صام شميدت بالشلل قبل عقدين من الزمن إثر إصابته في النخاع الشوكي خلال تدريبات على سباق السيارات.

بفضل التكنولوجيا تمكن صام من العودة إلى الجلوس وراء عجلة القيادة حيث يقود السيارة فقط بتنفسه وحركات رأسه.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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