تقنية للتعرف على بنية ووظيفة الأنظمة الإدراكية في الدماغ البشري

قبل 47 دقيقة

بعد أن أجبرت أزمة كورونا العالمية ملايين البشر على العمل والدراسة عن بعد.

يطلعنا نسيم رمضان على تقنية جديدة في الواقع الافتراضي لتسهيل التعلم عن بعد من خلال رسوم تفاعلية ثلاثية الأبعاد توفر تجربة أفضل من أجهزة الحواسيب.