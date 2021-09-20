تقنية للتعرف على بنية ووظيفة الأنظمة الإدراكية في الدماغ البشري
تقنية للتعرف على بنية ووظيفة الأنظمة الإدراكية في الدماغ البشري
بعد أن أجبرت أزمة كورونا العالمية ملايين البشر على العمل والدراسة عن بعد.
يطلعنا نسيم رمضان على تقنية جديدة في الواقع الافتراضي لتسهيل التعلم عن بعد من خلال رسوم تفاعلية ثلاثية الأبعاد توفر تجربة أفضل من أجهزة الحواسيب.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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