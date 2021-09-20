فريق من الجراحين الأردنيين يركبون أذرعا صناعية لـ "فتى الزرقاء" صالح
فريق من الجراحين الأردنيين يركبون أذرعا صناعية لـ "فتى الزرقاء" صالح
في عام 2020 أرقت الحادثة الأليمة التي تعرض لها الشاب الأردني صالح حمدان المجتمع والرأي العام الأردنيين.
ولكن فريقاً من الجراحين الأردنيين اسطاع تركيب أطراف صناعية مع مجسات متطورة تتيح لصالح إنجاز مهام كثيرة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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