فريق من الجراحين الأردنيين يركبون أذرعا صناعية لـ "فتى الزرقاء" صالح

قبل 47 دقيقة

في عام 2020 أرقت الحادثة الأليمة التي تعرض لها الشاب الأردني صالح حمدان المجتمع والرأي العام الأردنيين.