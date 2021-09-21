أحمد فؤاد: من المرجح أن يُحل الملف التركي المصري قريبا

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أحمد فؤاد: من المرجح أن يُحل الملف التركي المصري قريبا

قبل 46 دقيقة

قال الدكتور أحمد فؤاد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إنّ بلاده لن تتردد في الرد بقوة على من يعبث

بالملف المتعلق بسد النهضة الأثيوبي لأنّ الأمر يعد "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لمصر حسب وصفه. ويشير الدكتور فؤاد إلى وجود مؤشرات إيجابية نتيجة للقاءات مصر وتركيا، ويتمنى أن" تكف تركيا عن الأذى" حسب تعبيره

كيف ينظر الدكتور فؤاد للعلاقات المصرية الخليجية؟ ومن يقوم بالضغط على أمريكا لمراجعة حساباتها في المنطقة؟ ولصالح من؟ وماذا عن العلاقات المصرية الروسية من ناحية والعلاقات المصرية الأمريكية من ناحية أخرى؟ وما هي أسباب توقعاته بقرب حل الملف المصري التركي؟ وكيف ينظر لموقف رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت من القضية الفلسطينية ؟