بي بي سي إكسترا: الشغف بموسيقى من خارج بلدك مثل السياحة

قبل 6 دقيقة

اليوم قامت قرقة BTS الكورية المكونة من سبعة شباب في العشرينيات من العمر بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة المنعقدة حاليا في نيويورك وأطلقت أغنيتها الجديدة Permission to dance.

ولقد تمكنت الفرقة من إنشاء قاعدة ضخمة من المعجبين عبر العالم، نسبة كبيرة منهم شباب عرب الذين لا يتابعون فقط أغانيهم المصورة التي تصل إلى مليار مشاهدة بل يشترون منتجات كثيرة تحمل صورهم، لكن كيف يرى الآباء ذلك؟ أمنية الخياط تلقي الضوء على القصة في هذا التقرير