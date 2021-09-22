لماذا عرف رئيس السلفادور عن نفسه "الدكتاتور الأروع في العالم"؟

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قام رئيس السلفادور، نجيب أبوكيلة، ذو الأصول الفلسطينية، بتغيير وصف حسابه الرسمي على تويتر إلى "أروع ديكتاتور في العالم" فيما يعتقد أنها رسالة ساخرة منه تجاه الاحتجاجات التي اندلعت ضده الأسبوع الماضي، بسبب تقنين عملة البيتكوين المشفرة.