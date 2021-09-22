عراقي يعترف بقتل زوجته ورميها في نهر الفرات ويقوم بتمثيل الجريمة أمام الشرطة
عراقي يعترف بقتل زوجته ورميها في نهر الفرات ويقوم بتمثيل الجريمة أمام الشرطة
ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة اعتراف رجل عراقي بقتل زوجته ورميها في نهر الفرات بمدينة بابل، جنوبي العراق، وقيامه بتمثيل مشهد الجريمة على شاشة التلفزيون، ثم اكتشاف عودتها لاحقا إلى منزلها بعد نحو شهر.
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