عراقي يعترف بقتل زوجته ورميها في نهر الفرات ويقوم بتمثيل الجريمة أمام الشرطة

قبل ساعة واحدة

ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة اعتراف رجل عراقي بقتل زوجته ورميها في نهر الفرات بمدينة بابل، جنوبي العراق، وقيامه بتمثيل مشهد الجريمة على شاشة التلفزيون، ثم اكتشاف عودتها لاحقا إلى منزلها بعد نحو شهر.