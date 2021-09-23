السودان: هل يتوقف إطلاق الرصاص احتفالاً؟

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السودان: هل يتوقف إطلاق الرصاص احتفالاً؟

قبل 4 ساعة

رغم أن الكثير من الدول العربية تفرض عقوبات على إطلاق العيارات النارية تتراوح ما بين الغرامة والسجن، إلا أن هذه الممارسة لا تزال مستمرة في المناسبات الاجتماعية كوسيلة للإعلان عن البهجة ومظهر من مظاهر الاحتفال.

وقد تسببت هذه العادة في حوادث قتل أو إصابات، وكثيراً ما تحولت بسببها الأفراح إلى أتراح، كما حصل مؤخراً في السودان، حيث كان أحدث ضحية للعيارات النارية العشوائية عريس قُتل بطلق ناري أطلقه صديقه خلال حفل زفافه بمدينة الدامر في ولاية نهر النيل.

الحادثة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وتعالت الأصوات المطالبة بالتدخل العاجل لمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية.