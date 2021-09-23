الأقدار المحتومة لسيدات الغناء

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الأقدار المحتومة لسيدات الغناء

قبل 4 دقيقة

سينما بديلة تعرض أعمالاً تتناول بلغة سينمائية مغايرة الصورة الكلاسيكية لبطلة الغناء الخالدة التي تصعد إلى قمة ثم تنتهي مسيرتها بشكل مأساوي.

‎فيلم Asmahan La Diva (أسمهان نجمة الغناء) يسرد المعلومات المُثبتة عن حياة الفنانة أسمهان والتي لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض. مخرجة الفيلم الفرنسية اللبنانية كلوي مازلو تقول إنها مزجت بين تقنيتي 'ستوب موشن' والرسوم المقصوصة لخلق صورة سينمائية تعكس الأوجه المتعددة لحياة الفنانة أسمهان.

‎في فيلم 'فالس مع أسمهان' تعيش فتاة مغربية شابة حياة فتيات الليل وفي نفس الوقت تستحوذ عليها شخصية المطربة أسمهان. المخرجة سامية شرقيوي قالت إن سيطرة شبح أسمهان على المشهد يتقاطع مع صعوبة واقع البطلة التي تتغافل الخطر المحدق بها.

فيلم 'سُليمة' للمخرجة شرين أبو شقرا مبني على قصيدة من ‎خمسينيات القرن الماضي لنوفل إلياس يروي فيها معاناته من خيانة شخصية تدعى سُليمة. يتخيل سُليمة وقد وقعت بعد ذلك ضحية نرجسيتها التي تطيح بها في النهاية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).