حملة احتجاج على "تقاعس" السلطات الإسرائيلية عن وقف الجريمة في المجتمعات العربية
حملة احتجاج على "تقاعس" السلطات الإسرائيلية عن وقف الجريمة في المجتمعات العربية
أدت حادثتا إطلاق نار مؤخرا إلى تنامي الغضب داخل المجتمعات العربية في إسرائيل وإطلاق وسم "حياة العرب مهمة" باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية للاحتجاج على "تقاعس" الشرطة عن التصدي لتزايد ظاهرة العنف والجريمة.
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