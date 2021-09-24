ترشيح الممثلة المصرية منة شلبي لجائزة "إيمي" العالمية عن دورها بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"
ترشيح الممثلة المصرية منة شلبي لجائزة "إيمي" العالمية عن دورها بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"
أعلنت قوائم الترشيحات الخاصة بجوائز "إيمي" الدولية لعام 2021، ترشيح الفنانة منة شلبي لجائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، على أن يتم إعلان الفائزين في 22 من شهر نوفمبر المقبل في حفل بنيويورك.
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