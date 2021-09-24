جليل عدنان: كورونا حالت دون اشراك عراقيّ الخارج

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جليل عدنان: كورونا حالت دون اشراك عراقيّ الخارج

قبل 3 دقيقة

أكد القاضي جليل عدنان خلف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اكتمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد في العاشر من شهر أكتوبر - تشرين أول المقبل وبصورة تجعلها نزيهة وشفافة. وأشار القاضي جليل عدنان إلى أنّ المفوضية لم تتمكن من استهداف كل العراقيين في الخارج لأسباب منها جائحة كرونا بجانب أمور لوجستية أخرى.

فما هي أعداد الناخبين المسجلين والمرشحين؟ ولماذا لم يشمل التسجيل للانتخابات كل النازحين العراقيين؟ وما هي الصعوبات التي حالت دون ذلك؟ وكيف ينظر القاضي جليل عدنان للنص القانوني المتعلق بهذه الفئة من العراقيين؟ وما هو سقف الانفاق المسموح به للمرشح لإدارة حملته الانتخابية؟ وما الذي يجعل القاضي عدنان واثقاً من نجاعة استخدام البطاقات الانتخابية هذه المرة؟ وهل يرى الخطط الأمنية كفيلة بحماية الناخبين والمرشحين؟