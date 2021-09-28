هل يمكن للمرأة أن تصل إلى سدة الحكم؟

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خلت الانتخابات الألمانية الحالية من إسم المستشارة أنجيلا ميركل الزعيمة السابقة لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، التي تسدل الستار على مشوارها السياسي الطويل بعد نحو ستة عشر عاما في المنصب الذي تولته كأول امرأة في تاريخ ألمانيا..مسار ميركل لم يكن تقليديا فقد انتقلت من العلوم إلى السياسة ولكن ماذا عن الواقع العريي؟ ما الذي تجده إمرأة متعلمة ذات طموح ؟ ما نوع الدعم وما هي التحديات؟ الدكتورة ندى الجبوري نائبة سابقة في البرلمان العراقي وناشطة حاليا من أجل حقوق المرأة سألها مراسل إكسترا في العراق أحمد فاضل عما كانت تطمح اليه عندما وصلت الى البرلمان؟ وماذا كان العائق أمامها؟